Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 99 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 9, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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