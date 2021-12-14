Пробки «парализовали» Симферополь

Серьезные заторы образовались во вторник утром на дорогах крымской столицы, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает обстановку на 9 баллов.

Так, самая сложная ситуация отмечается на улицах Севастопольская, Русская, Караимская, Шмидта, Киевская, проспекте Победы, Балаклавская, Элеваторная, Москалева, Воровского, Объездная, Генерала Васильева.

Также «красным» цветом горят Павленко, Калинина, Гагарина, Ленина, Луговой, Белова и Евпаторийском шоссе. Скорость проезда по этим улицам не превышает нескольких километров в час. Дорожную обстановку серьезно осложнили и аварии. По данным сервиса, происшествия зафиксированы на Объездной в районе съезда на Евпаторийское шоссе, Севастопольской, Евпаторийском шоссе.

Кроме того, массовое ДТП зафиксировано на автодороге в районе села Приятное свидание, на въезде в Симферополь со стороны Севастополя. Жителям и гостям крымской столицы рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные варианты объезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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