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Власть

Пробки «парализовали» Симферополь

Серьезные заторы образовались во вторник утром на дорогах крымской столицы, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает обстановку на 9 баллов.

Так, самая сложная ситуация отмечается на улицах Севастопольская, Русская, Караимская, Шмидта, Киевская, проспекте Победы, Балаклавская, Элеваторная, Москалева, Воровского, Объездная, Генерала Васильева.

Также «красным» цветом горят Павленко, Калинина, Гагарина, Ленина, Луговой, Белова и Евпаторийском шоссе. Скорость проезда по этим улицам не превышает нескольких километров в час. Дорожную обстановку серьезно осложнили и аварии. По данным сервиса, происшествия зафиксированы на Объездной в районе съезда на Евпаторийское шоссе, Севастопольской, Евпаторийском шоссе.

Кроме того, массовое ДТП зафиксировано на автодороге в районе села Приятное свидание, на въезде в Симферополь со стороны Севастополя. Жителям и гостям крымской столицы рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные варианты объезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Российский пассажирский самолет изменил курс около Крыма из-за неопознанного объекта. Следственный комитет России выясняет обстоятельства, в связи с которыми рейс самолета Екатеринбург – Сочи был вынужден изменить направление после обнаружения неопознанного воздушного объекта в районе маршрута следования пассажирского судна над Черным морем.

Пассажиропоток аэропорта Симферополь вырос за год на 48 процентов. Аэропорт Симферополь за 11 месяцев обслужил 6,6 млн человек и более 42 тыс регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет с начала текущего года.

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