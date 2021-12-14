Происшествия
Пенсионерка попала под колеса иномарки в Крыму
Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Саках, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД. ДТП произошло накануне вечером.
По предварительной информации, женщина неожиданно вышла на проезжую часть и угодила прямо под машину.
«В 20:05 водитель автомобиля Peugeot Partner допустил наезд на пешехода, женщину 1950 года рождения, которая внезапно вышла на проезжую часть в неустановленном для перехода месте», - рассказали в Госавтоинспекции.
Женщина доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сколько пешеходов погибли в Севастополе с начала года. За 11 месяцев текущего года в Севастополе произошло 191 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 188 получили ранения.
Один человек пострадал при столкновении легковушки с автобусом в Симферополе. Спасатели деблокировали мужчину, пострадавшего при столкновении легкового автомобиля с автобусом в центре Симферополя.
Крымчан по ночам пугают уличные пьяницы. Коронавирусная безысходность заставляет многих хвататься за бутылку.
В газовый модуль в Симферопольском районе въехал автомобиль. В районе села Заречное Симферопольского района водитель легкового автомобиля Peugeot съехал с дороги и столкнулся с газовым модулем.
Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой
В связи с работами подрядной организации по подключению пожарных гидрантов на новых трубопроводах в период с 23:00 14.12.2021г. до 06:00 15.12.2021г. и с 23:00 15.12.2021 до 6:00 16.12.2021 возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое
Дождь и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду.
Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Wildberries в Крыму выбрасывает посылки из грузовика
На складе известного интернет-магазина Wildberries в Гурзуфе водитель решил ускорить процесс разгрузки посылок — коробки с товаром стал выкидывать прямо из машины.
10 декабря
Умер режиссер культового фильма про Ялту видео
В понедельник скончался известный российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Сергей Соловьев.