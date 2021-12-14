Пенсионерка попала под колеса иномарки в Крыму

Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Саках, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД. ДТП произошло накануне вечером.

По предварительной информации, женщина неожиданно вышла на проезжую часть и угодила прямо под машину.

«В 20:05 водитель автомобиля Peugeot Partner допустил наезд на пешехода, женщину 1950 года рождения, которая внезапно вышла на проезжую часть в неустановленном для перехода месте», - рассказали в Госавтоинспекции.

Женщина доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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