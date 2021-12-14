Отремонтированный общественный туалет в Ялте снова атаковали вандалы

В Ялте многострадальная уборная снова подверглась атаке несовершеннолетних вандалов.

На этот раз камеры видеонаблюдения зафиксировали подростков, которые маркерами исписали двери. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Только восстановили разбитый унитаз (взорванный петардами подростком, отмыли и починили конструкции. Весь этот «перформанс» происходит в 4:40 утра! Почему в это время несовершеннолетние находятся на улице? Этот вопрос адресуем родителям — по камерам личности подростков уже устанавливаем! Ну и готовим тряпки, щетки», — негодует Павленко.

Напомним, в конце ноября в Ялте восьмиклассник ради забавы бросил петарду в общественную уборную.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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