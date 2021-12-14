Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Иммунитет есть, а вакцинированных нет: в Севастополе «федеральные отчеты» не совпадают с внутренней статистикой ● Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму ● Врач назвал главное последствие заражения омикрон-коронавирусом ● В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей ● Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму
Оперативная сводка по COVID в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С выздоровлением выписаны 149 пациентов. Умерли шестеро в возрасте от сорока четырех до восьмидесяти восьми лет.
Накануне от коронавируса умерли пятеро пациентов и регистрировалось 157 новых случаев заражения.
Напомним, суточный антирекорд – 358 зараженных – фиксировался 9 ноября. После основные показатели распространения инфекции в регионе стали снижаться. Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 51 296 человек. От осложнений заболевания погибли 1784, выздоровели 47 625.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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