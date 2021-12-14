Один человек пострадал при столкновении легковушки с автобусом в Симферополе

Спасатели деблокировали мужчину, пострадавшего при столкновении легкового автомобиля с автобусом в центре Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«14 декабря 2021 года в 06.58 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Симферополе на ул. Севастопольская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, – говорится в сообщении. – Спасателями проведены мероприятия по деблокированию пострадавшего».

В ведомстве уточнили, что пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. На месте аварии спасатели обеспечили пожарную безопасность аварийного участка.

От МЧС к спасательным работам привлекались четыре человека и одна единица техники. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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