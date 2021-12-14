На автовокзале в Севастополе таксист жестоко избил охранника

В Севастополе таксист, остановившийся в неположенном месте – на стоянке общественного транспорта на автовокзале – жестоко избил охранника в ответ на замечание покинуть территорию. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Инцидент произошел утром 13 декабря.

Как уточнили в ведомстве, звонок в полицию по случаю произошедшего поступил сразу от двоих человек: представителя автовокзала – одного из свидетелей жесткого конфликта – и пассажирки такси. Женщина, как выяснили правоохранители, ехала в МФЦ, расположенный через дорогу от места инцидента. Дорожная разметка не давала возможности припарковаться быстро и максимально близко к конечной точке маршрута, где есть специальная парковка.

Поэтому водитель такси воспользовался тем, что шлагбаум, ограничивающий въезд на спецтерриторию, был открыт. Машина заехала на стоянку автобусов, где тут же была «задержано» охраной.

«Подошел охранник и в грубой форме потребовал удалиться с территории. В ответ водитель такси вышел из машины и стал его избивать. Все это наблюдал водитель одного из автобусов, он подбежал помочь, но, видя, что просто это не остановить, вернулся к автобусу, взял баллончик и брызнул в лицо таксиста, чтобы отогнать его от уже лежавшего на земле охранника», – рассказали в полиции.

Прибывшие на место правоохранители составили два протокола: в отношении охранника – за мелкое хулиганство в виде нецензурной брани в общественном месте.

В отношении таксиста мер еще не принято. Как пояснили в полиции: «в данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, чтобы дать оценку его действиям». Оба получили от правоохранителей направления на судебно-медицинский осмотр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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