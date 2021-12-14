Власть
Крыму на закладку виноградников выделили 385 млн рублей
В 2021 году субсидирование на закладку виноградников крымским предприятиям выделили почти 385 млн рублей, что позволит увеличить количество саженцев на 77 % в будущем году.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
«В настоящее время произведена закладка на площади более 350 гектаров, включая 271 гектар весенней закладки. На сегодня наибольшие площади закладки саженцев винограда расположены в Кировском и Симферопольском районах. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году делают ставку на такие сорта винограда, как автохтонные и саперави, каберне совиньон, мерло, алиготе», — говорится в сообщении.
Всего в Крыму в этом году планируется заложить более 850 гектаров виноградников.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Цены на огурцы в Крыму взлетели вверх. По итогам еженедельного мониторинга в республике зафиксировали рост цен на свежие огурцы — 17,72 %, на капусту белокочанную — 4,14 %.
В Крыму пообещали заложить более 850 гектаров виноградников. Почти 3 млн саженцев винограда планируется заложить на крымских виноградиниках.
В Крыму из-за непогоды аграрии могут лишиться части собранного урожая. Шквальный ветер, бушевавший вчера в Крыму, нанес ущерб сельскохозяйственным предприятиям.
Красные и белые вина Крыма признали лучшими в России. Роскачество завершило очередное ежегодное исследование российских вин в рамках проекта «Винный гид России».
Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой
В связи с работами подрядной организации по подключению пожарных гидрантов на новых трубопроводах в период с 23:00 14.12.2021г. до 06:00 15.12.2021г. и с 23:00 15.12.2021 до 6:00 16.12.2021 возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения.
Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое
Дождь и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду.
Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса
Новых случаев - 213, количество умерших 25.
Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Wildberries в Крыму выбрасывает посылки из грузовика
На складе известного интернет-магазина Wildberries в Гурзуфе водитель решил ускорить процесс разгрузки посылок — коробки с товаром стал выкидывать прямо из машины.
10 декабря
Крыму предрекли теплые зимы перед «ледниковым» периодом
Пока в некоторых регионах России свирепствуют холода, в Крыму ждать сильных морозов и обильных осадков не приходится. Температура воздуха на полуострове в ближайшие месяцы будет выше климатической нормы.