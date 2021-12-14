Крыму на закладку виноградников выделили 385 млн рублей

В 2021 году субсидирование на закладку виноградников крымским предприятиям выделили почти 385 млн рублей, что позволит увеличить количество саженцев на 77 % в будущем году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

«В настоящее время произведена закладка на площади более 350 гектаров, включая 271 гектар весенней закладки. На сегодня наибольшие площади закладки саженцев винограда расположены в Кировском и Симферопольском районах. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году делают ставку на такие сорта винограда, как автохтонные и саперави, каберне совиньон, мерло, алиготе», — говорится в сообщении.

Всего в Крыму в этом году планируется заложить более 850 гектаров виноградников.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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