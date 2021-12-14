Власть
Крымчанин получил условный срок за экстремизм
Феодосийский городской суд признал мужчину виновным в распространении экстремистских материалов в интернете и назначил ему условное наказание.
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму.
«Феодосийский городской суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, на два года», – говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 280 УК РФ – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.
По данным ФСБ, 38-летний мужчина разместил в одной из социальных сетей материалы, которые содержали признаки побуждения к уничтожению представителей одной из национальностей. Соответствующий вывод сделала комплексная психолого-лингвистическая экспертиза.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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