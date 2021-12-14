Крымчанин нашел возле дома заросли конопли и устроил наркопритон

27-летний житель Кировского района Крыма устроил наркопритон во дворе собственного дома.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина приспособил для этого хозяйственную пристройку. По данным правоохранителей, пристройку систематически посещали «гости», вместе с которыми хозяин употреблял наркотики. Однако об этих встречах стало известно полицейским, они осмотрели дом и изъяли более 256 граммов конопли.

«Со слов подозреваемого, в августе 2021 года кусты конопли он нашел у дороги, неподалеку от места проживания, и решил высушить с целью собственного употребления», - сказано в сообщении.

Теперь за такое «гостеприимство» мужчине придется ответить по закону: в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела - за организацию наркопритона и за хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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