Происшествия
Крымчанин нашел возле дома заросли конопли и устроил наркопритон
27-летний житель Кировского района Крыма устроил наркопритон во дворе собственного дома.
Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина приспособил для этого хозяйственную пристройку. По данным правоохранителей, пристройку систематически посещали «гости», вместе с которыми хозяин употреблял наркотики. Однако об этих встречах стало известно полицейским, они осмотрели дом и изъяли более 256 граммов конопли.
«Со слов подозреваемого, в августе 2021 года кусты конопли он нашел у дороги, неподалеку от места проживания, и решил высушить с целью собственного употребления», - сказано в сообщении.
Теперь за такое «гостеприимство» мужчине придется ответить по закону: в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела - за организацию наркопритона и за хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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