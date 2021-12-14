Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +8
море +12

Власть

КФУ намерен потратить 28 млн рублей на покупку серверов

Крымский федеральный университет ищет поставщика серверного оборудования. Это следует из материалов сайта государственных закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28,4 млн рублей. За эти деньги поставщик должен поставить три сервера ThinkSystem SR850 или эквивалент с четырехъядерным процессором, максимальной внутренней емкостью 245,7 терабайта SAS SSD, 61,4 терабайта NVMe SSD, 38,4 терабайта HDD и не менее четырех портов Ethernet со скоростью передачи данных не менее десяти гигабит в секунду. Начальная (максимальная) цена за один такой сервер составляет 5,4 млн рублей.

Кроме того, в эту сумму включена поставка двух систем хранения данных Lenovo ThinkSystem DM5000H или эквивалента с объемом оперативной памяти не менее 36 гигабайтов, поддержкой установки не менее 144 накопителей без замены/модернизации контроллеров (цена каждой такой системы – 3,4 млн рублей), а также двух полок расширения к системам хранения данных (их стоимость – 2,6 млн рублей за штуку).

Оборудование необходимо поставить до конца этого года. Поставщика определят 16 декабря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе школу для больных детей решили выселить из центра на пустынную окраину. В Симферополе объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство здания МБОУ С(к)ОШ «Злагода» на 350 мест.

Учеников керченского колледжа кормили запрещенными продуктами. Прокуратура выявила нарушения при организации питания учащихся Керченского морского технического колледжа.

В Крыму педагога с 30-летним стажем сделали бомжом. Вопиющий случай нарушения жилищных прав произошел в поселке Зуя Белогорского района. Педагога с многолетним стажем Лутфие Ильясову выгнали из жилья, купленного по программе обустройства депортированных, пишет «Крымская газета».

В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной. В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.

Водный кризис
Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой

Три дня подряд в Симферополе будут перебои с водой

В связи с работами подрядной организации по подключению пожарных гидрантов на новых трубопроводах в период с 23:00 14.12.2021г. до 06:00 15.12.2021г. и с 23:00 15.12.2021 до 6:00 16.12.2021 возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Общество
Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое

Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое

Дождь и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду.

Культура
Умер режиссер культового фильма про Ялту

Умер режиссер культового фильма про Ялту видео

В понедельник скончался известный российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Сергей Соловьев.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации