КФУ намерен потратить 28 млн рублей на покупку серверов

Крымский федеральный университет ищет поставщика серверного оборудования. Это следует из материалов сайта государственных закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28,4 млн рублей. За эти деньги поставщик должен поставить три сервера ThinkSystem SR850 или эквивалент с четырехъядерным процессором, максимальной внутренней емкостью 245,7 терабайта SAS SSD, 61,4 терабайта NVMe SSD, 38,4 терабайта HDD и не менее четырех портов Ethernet со скоростью передачи данных не менее десяти гигабит в секунду. Начальная (максимальная) цена за один такой сервер составляет 5,4 млн рублей.

Кроме того, в эту сумму включена поставка двух систем хранения данных Lenovo ThinkSystem DM5000H или эквивалента с объемом оперативной памяти не менее 36 гигабайтов, поддержкой установки не менее 144 накопителей без замены/модернизации контроллеров (цена каждой такой системы – 3,4 млн рублей), а также двух полок расширения к системам хранения данных (их стоимость – 2,6 млн рублей за штуку).

Оборудование необходимо поставить до конца этого года. Поставщика определят 16 декабря.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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