Какой сегодня праздник 14 декабря

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Сегодня, 14 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святого пророка Наума

Святой Наум является одним из двенадцати малых библейских пророков, он написал Книгу пророка Наума, седьмую среди книг «малых пророков».

Действие книги происходит в Ниневии – столице могущественного царя Ассирийского. Наум предсказывает грешным жителям города суровое, но справедливое наказание. И действительно, вскоре после появления книги пророчеств Ниневия рухнула под ударом врагов, была полностью разрушена и прекратила свое существование.

В древности Пророка Наума считали покровителем наук и грамоты. В этот день было принято отдавать детей в учение приходским дьякам.

День обезьян (Monkey Day)

Фото pixabay.com

Среди праздников, посвященных отдельным представителям животного мира, редким или исчезающим видам животных, животным, играющим заметную роль в жизни того или народа или страны, являющимся одним из символов государства, Международный день обезьян (Monkey Day) стоит особняком. А связано это не только с особенностями животного, которому он посвящен, но и с тем, каким образом он появился.

Сам же праздник в честь этих животных не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами. Однако, как это часто случается, шутка постепенно переросла в традицию, а интернет сделал ее международной.

Сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвященного приматам. Защитники животных также увидели в Международном дне обезьян возможность обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться этим представителям животного мира. Посетители зоопарков, среди которых непременными участниками становятся дети, могут познакомиться с разнообразием видов приматов, их повадками, особенностями развития, питания, естественной средой обитания.

Наумов день (Наум наставит на ум)

В этот день отмечается память святого пророка Наума, жившего в Галилее в 7 веке до Рождества Христова. О его жизни не сохранилось практически никаких сведений, однако известна книга пророчеств, вышедшая из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.

Также сегодня, 14 декабря, отмечают такие праздники:

- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

- День выпускания птиц души

- Международный день условно бесплатных программ (International Shareware Day)

- День бесплатной доставки (National Free Shipping Day) в США

- День рыбной похлебки с чесноком (National Bouillabaisse Day) в США

- День казненных интеллектуалов в Бангладеше

- День штата Алабама (Alabama Day) в США

- День работников нефтегазовой промышленности и геологии Туркменистана

Сегодня именины празднуют: Наум, Сатурнин, Антон, Ананий, Дмитрий, Порфирий, Каллиникия, Филарет.

Что происходило 14 декабря в прошлые годы

1819 - Алабама стала 22-м штатом США. Во время Американской гражданской войны Алабама была одним из Штатов Конфедерации.

1901 - в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису.

1911 - экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1918 - Гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу новообразованной представителями социалистических течений Директории УНР.

1939 - СССР исключен из состава Лиги Наций из-за зимней войнывооруженного конфликта между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года.

1943 - усилиями войск Второго Украинского фронта был освобожден город Черкассы.

1949 - Столицей Израиля стал Иерусалим.

1955 - в ООН приняты следующие страны: Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия и Шри-Ланка.

2004 - на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо, вантовый дорожный мост, проходящий над долиной реки Тарн вблизи города Мийо. Сейчас это самый высокий транспортный мост в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метрнемного выше, чем Эйфелевая башня.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 декабря. Какие праздники будут завтра?

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