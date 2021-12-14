Происшествия
Из горящей многоэтажки в Севастополе эвакуировали людей
Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Севастополе, эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщает севастопольский главк МЧС России. Сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Степаняна поступило в МЧС в ночь на вторник. На место происшествия прибыли сразу несколько пожарно-спасательных подразделений.
«Черный дым был виден на 10 этаже. Спасатели сформировали три звена газодымозащиты, подали на тушение два ствола «Б». Эвакуированы 13 человек, из них два ребенка», - сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В причинах возгорания разбираются эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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