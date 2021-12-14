Власть
Главу Сакского горсовета отправили в отставку
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Председатель Сакского городского совета Елена Минакова ушла в отставку, досрочное прекращение ее полномочий депутаты согласовали на внеочередной сессии горсовета.
Об этом сообщается на сайте муниципального образования. На заседании присутствовали 17 депутатов, а также первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс, глава мининформа Михаил Афанасьев, глава администрации Сак Александр Овдиенко.
На повестку дня было вынесено два вопроса: внесение изменений в Устав муниципального образования и вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Сакского городского совета Елены Минаковой в связи с заявлением об отставке.
«Депутаты проголосовали за внесение изменений в Устав города и приняли отставку председателя горсовета», - сообщается на сайте муниципального образования.
Елена Минакова стала председателем Сакского городского совета в октябре 2019 года. До этого она пять лет занимала пост первого заместителя главы администрации Сак.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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