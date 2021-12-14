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Коронавирус в Крыму

Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса

08:56 вторник, 14 декабря 2021
Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса

фото © strana.ua

Новых случаев - 213, количество умерших 25.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 13 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 219 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 362 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 984 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 307 человек, выздоровевших за весь период – 114 507.

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Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму. На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.

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Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса

Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса

Новых случаев - 213, количество умерших 25.

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