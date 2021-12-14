Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Оперативная сводка по COVID в Севастополе ● Иммунитет есть, а вакцинированных нет: в Севастополе «федеральные отчеты» не совпадают с внутренней статистикой ● Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму ● Врач назвал главное последствие заражения омикрон-коронавирусом ● В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей
Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса
фото © strana.ua
Новых случаев - 213, количество умерших 25.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 13 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 219 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 362 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 984 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 307 человек, выздоровевших за весь период – 114 507.
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