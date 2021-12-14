Коронавирус в Крыму
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Эпидситуация в вузах Крыма и Севастополя: сколько заболевших и привитых
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Эпидемиологическая ситуация в вузах Крыма и Севастополя стабильная, заболеваемость коронавирусной инфекцией среди студентов не превышает нескольких процентов, большинство педагогов прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Об этом руководители учебных учреждений рассказали на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Так, по словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета Анжелики Лучинкиной, против коронавируса на сегодняшний день привито 95% педагогов, остальные имеют медицинские отводы или сертификаты о перенесенном заболевании.
«Эпидситуация у нас нормальная, студенты практически не болеют. Что касается вакцинирования, то 95% преподавательского состава привиты, а те, кто нет, имеют медотводы или переболели. Поэтому в этом плане проблем у нас нет», - подчеркнула Лучинкина.
В свою очередь ректор Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского Андрей Фалалеев отметил, что наряду с активной вакцинацией у педагогов сформировался естественный иммунитет после перенесенного заболевания, что позволяет снизить риски ухудшения эпидобстановки.
«Роста заболеваемости нет, мне кажется, еще и потому, что это постоянная контактная работа и в режиме контакта многие переболели. Несмотря на то, что они, может быть, не отчитались, что у них официально на Госуслугах зафиксировано заболевание ковидом, многие перенесли заболевание, в том числе в бессимптомной форме, поэтому наблюдается такой коллективный иммунитет, - отметил он. – Сейчас по всем структурным подразделениям КФУ уровень вакцинации более 80%, так что распоряжение Росптребнадзора мы выполнили».
Что касается студентов, то уровень вакцинации у них ниже, отметил Фалалеев, однако на данный момент никаких критериев на этот счет Роспотребнадзор не выставлял.
Больше всего привитых отмечается среди иностранных обучающихся, многие из них прошли вакцинацию в своих странах и потом повторную - в России. Таким образом уровень коллективного иммунитета среди иностранцев превысил 80%, добавил ректор КФУ. В Севастополе эпидситуация по коронавирусной инфекции также стабильна и не вызывает опасений, проинформировал первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин.
«В СевГУ обстановка в норме. Всего с марта 2020 по ноябрь 2021 переболело около 1% студентов, это на 12 тысяч. Преподавательский состав вакцинирован на 81,2%, не было никаких противников вакцинации, все восприняли это нормально. В студенческом составе, конечно, показатель гораздо ниже – 27%, но мы прилагаем все усилия, проводим беседы с привлечением специалистов и стимулируем ребят к вакцинации», - рассказал Ярыгин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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