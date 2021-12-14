Власть
Детское инфекционное отделение в Ялте возобновит работу весной 2022 года
В настоящее время в Ялте нет детского инфекционного отделения, юные жители города вынуждены лечиться в Симферополе и Белогорске, но уже весной следующего года проблема будет решена.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.
«К весне, после завершения ремонта, возвращаем детские койки в инфекционную больницу, как это было в докоронавирусную эру! Это самый острый вопрос из существующих на сегодня, и он требует решения, чтобы наши детки не направлялись в Симферополь и Белогорск», — подчеркнула Павленко.
Она добавила, что Глава Крыма согласовал передачу здания бывшей детской больницы из республиканской в муниципальную собственность.
«Осмотрим помещения, оценим масштаб необходимых работ, после чего примем решение», — сообщила Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оперативная сводка по COVID в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Иммунитет есть, а вакцинированных нет: в Севастополе «федеральные отчеты» не совпадают с внутренней статистикой. В Севастополе пригрозили перед новогодними праздниками закрыть часть заведений общепита, торговли, транспорта и культуры.
В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию. В Ялте проводят уникальную операцию по фаллопротезированию.
В Севастополе снова останется только один роддом. В Севастополе до конца года закроется на ремонт роддом №1, расположенный на проспекте Гагарина.
Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса
Новых случаев - 213, количество умерших 25.
Главу Сакского горсовета отправили в отставку
Председатель Сакского городского совета Елена Минакова ушла в отставку, досрочное прекращение ее полномочий депутаты согласовали на внеочередной сессии горсовета.
Умер режиссер культового фильма про Ялту видео
В понедельник скончался известный российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Сергей Соловьев.
Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Wildberries в Крыму выбрасывает посылки из грузовика
На складе известного интернет-магазина Wildberries в Гурзуфе водитель решил ускорить процесс разгрузки посылок — коробки с товаром стал выкидывать прямо из машины.
10 декабря
Иммунитет есть, а вакцинированных нет: в Севастополе «федеральные отчеты» не совпадают с внутренней статистикой
В Севастополе пригрозили перед новогодними праздниками закрыть часть заведений общепита, торговли, транспорта и культуры.