Детское инфекционное отделение в Ялте возобновит работу весной 2022 года

В настоящее время в Ялте нет детского инфекционного отделения, юные жители города вынуждены лечиться в Симферополе и Белогорске, но уже весной следующего года проблема будет решена.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.

«К весне, после завершения ремонта, возвращаем детские койки в инфекционную больницу, как это было в докоронавирусную эру! Это самый острый вопрос из существующих на сегодня, и он требует решения, чтобы наши детки не направлялись в Симферополь и Белогорск», — подчеркнула Павленко.

Она добавила, что Глава Крыма согласовал передачу здания бывшей детской больницы из республиканской в муниципальную собственность.

«Осмотрим помещения, оценим масштаб необходимых работ, после чего примем решение», — сообщила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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