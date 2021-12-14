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Общество

Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое

13:22 вторник, 14 декабря 2021
Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое

фото © Новости Крыма

Дождь и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-восточного ветра до 15- 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с падением слабо закрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

Сегодня в Крыму до 10 градусов тепла, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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