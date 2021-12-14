Общество
Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое
фото © Новости Крыма
Дождь и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму в среду.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-восточного ветра до 15- 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с падением слабо закрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.
Сегодня в Крыму до 10 градусов тепла, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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