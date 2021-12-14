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Больше всего случаев взяточничества в Крыму зафиксировано в детсадах и больницах
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Садик и больница – это низовая, бытовая коррупция. И по статистике наибольшее количество коррупционных правонарушений, связанных со взяточничеством, происходит в низовой коррупции.
Об этом «Крымской газете» сообщила начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета по противодействию коррупции РК Заремой Аблякимовой.
«Проблема коррупции с каждым годом становится острее, потому что увеличиваются человеческие возможности. Она выходит на другой уровень с привлечением информационных технологий. Садик и больница – это низовая, бытовая коррупция. И, кстати, по статистике наибольшее количество коррупционных правонарушений, связанных со взяточничеством, происходит в низовой коррупции. Она самая выявляемая, потому что самая простая. Да, общество привыкло. Но я всегда говорю, что надо начать с себя. Мы обвиняем тех, кто получает взятки, и забываем о тех, кто их дает. Дача взятки – это активная коррупция, а те, кто их берет – пассивные коррупционеры» — отметила Аблякимова.
В преддверие новогодних праздников комитет по противодействию коррупции напоминает о том, что традиционно существует запрет для чиновников получать подарки. По закону они могут получить презенты только на протокольных мероприятиях или в служебных командировках. И если подарок стоит меньше трех тысяч, могут оставить его себе.
С учителями и врачами дело обстоит немного проще, поскольку они не являются госслужащими. Врача и учителя допускается отблагодарить за их труд подарком до трех тысяч, но только если они носят безвозмездный характер.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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