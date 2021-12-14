Бизнес
Арабские Эмираты зачем-то заинтересовались кофем из Крыма
Правительство Республики Крым прорабатывает вопрос о поставках чая, кофе и шоколада в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.
По его словам, крымские продукты заинтересовали представителей ОАЭ во время бизнес-миссии. Зарубежным ценителям пришелся по вкусу «белый шоколад крымского производства с добавлением цельных орехов и фруктов». В данный момент стороны прорабатывают нюансы контрактов на экспорт крымских десертов.
Делегаты из Эмиратов оценили также крымские ароматные чаи с травяными сборами и, неожиданно, кофе. Последний продукт, подчеркнул Дмитрий Шеряко, на территории полуострова уже давно обжаривается и фасуется целым рядом производителей и даже получил признание в России.
Не уменьшается спрос и на крымское вино: по словам чиновника, только Белоруссия, которая в последние годы стала одним из основных экспортеров крымской продукции, в рамках одной поставки закупила в регионе алкоголя на 50 миллионов рублей.
Другими постоянными заказчиками у крымских производителей остаются Армения, Донецкая народная республика и Китай. В целом, за год, несмотря на пандемийные ограничения, число экспортеров крымской продукции увеличилось на 43%, до 364 предприятий.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Антиковидные ограничения в Крыму уничтожает малый и средний бизнес. Жесткие антиковидные ограничения В Крыму уничтожают малый и средний бизнес. Об этом заявила уполномоченная по правам предпринимателей в республике Светлана Лужецкая.
Недвижимость «остановилась»: эксперт о ценах на жилье в Крыму. Цены на недвижимость в Крыму стабилизировались, резких скачков рынка не предвидится.
Поддельные сигареты из Беларуси заполонили крымский рынок. Каждая десятая пачка сигарет, которая продается в Крыму, является контрафактной.
Риелторы объясняют рост цен на недвижимость в Крыму высоким спросом. В Крыму продолжается рост цен на недвижимость. Это связано с тем, что спрос начал превышать предложение.
Еще 25 крымчан умерли за сутки от коронавируса
Новых случаев - 213, количество умерших 25.
Главу Сакского горсовета отправили в отставку
Председатель Сакского городского совета Елена Минакова ушла в отставку, досрочное прекращение ее полномочий депутаты согласовали на внеочередной сессии горсовета.
Умер режиссер культового фильма про Ялту видео
В понедельник скончался известный российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Сергей Соловьев.
Избиваемая отцом девочка не смогла добиться защиты у чиновников
История подростка из Севастополя дошла до известных юристов, блогеров и правозащитников, и только потом ею заинтересовались соответствующие службы города.
вчера
В Крыму во время матча умер хоккеист
20 часов назад
Иммунитет есть, а вакцинированных нет: в Севастополе «федеральные отчеты» не совпадают с внутренней статистикой
В Севастополе пригрозили перед новогодними праздниками закрыть часть заведений общепита, торговли, транспорта и культуры.