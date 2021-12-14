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Бизнес

Арабские Эмираты зачем-то заинтересовались кофем из Крыма

08:01 вторник, 14 декабря 2021

Правительство Республики Крым прорабатывает вопрос о поставках чая, кофе и шоколада в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

По его словам, крымские продукты заинтересовали представителей ОАЭ во время бизнес-миссии. Зарубежным ценителям пришелся по вкусу «белый шоколад крымского производства с добавлением цельных орехов и фруктов». В данный момент стороны прорабатывают нюансы контрактов на экспорт крымских десертов.

Делегаты из Эмиратов оценили также крымские ароматные чаи с травяными сборами и, неожиданно, кофе. Последний продукт, подчеркнул Дмитрий Шеряко, на территории полуострова уже давно обжаривается и фасуется целым рядом производителей и даже получил признание в России.

Не уменьшается спрос и на крымское вино: по словам чиновника, только Белоруссия, которая в последние годы стала одним из основных экспортеров крымской продукции, в рамках одной поставки закупила в регионе алкоголя на 50 миллионов рублей.

Другими постоянными заказчиками у крымских производителей остаются Армения, Донецкая народная республика и Китай. В целом, за год, несмотря на пандемийные ограничения, число экспортеров крымской продукции увеличилось на 43%, до 364 предприятий.

В тексте использованы материалы: Форпост

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