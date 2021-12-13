Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +12
море +12

Коронавирус в Крыму

Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму

09:23 понедельник, 13 декабря 2021
Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму

фото © iz.ru

На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Общее количество заболевших в регионе составило 124 143.

«Количество выздоровевших за сутки составляет 247 человек, за весь период – 114 200.

Скончались 23 человека за сутки, общее количество жертв пандемии достигло 3 917», - проинформировали в минздраве. Как ранее сообщалось, в Севастополе за минувшие сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре человека.

Общее количество умерших пациентов с COVID в Севастополе – 1778.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет продлен в Крыму, также отменен для них льготный проезд, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.

Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму. За прошедшие сутки в Крыму выявлено 287 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым. На пропускных пунктах придется заполнять анкеты и делать дополнительный ПЦР-тест.

В Севастополе уволили издевавшихся над пожилой пациенткой санитарок. Медработники нарушили правила этики и деонтологии, подтвердили в горздраве.

Происшествия
В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку

В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку

Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.

Коронавирус в Крыму
Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму

Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.

Происшествия
Избиваемая отцом девочка не смогла добиться защиты у чиновников

Избиваемая отцом девочка не смогла добиться защиты у чиновников

История подростка из Севастополя дошла до известных юристов, блогеров и правозащитников, и только потом ею заинтересовались соответствующие службы города.

Курорт
В Крыму может появиться круизный поезд

В Крыму может появиться круизный поезд

Железнодорожный туризм, в том числе организация чартерных туристических поездов — это еще одно перспективное направление как с точки зрения улучшения логистики и задействования мощностей КЖД и РЖД, так и создания новых турпродуктов, интересных прежде всего для семейного отдыха.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации