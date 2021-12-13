Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму

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На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Общее количество заболевших в регионе составило 124 143.

«Количество выздоровевших за сутки составляет 247 человек, за весь период – 114 200.

Скончались 23 человека за сутки, общее количество жертв пандемии достигло 3 917», - проинформировали в минздраве. Как ранее сообщалось, в Севастополе за минувшие сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре человека.

Общее количество умерших пациентов с COVID в Севастополе – 1778.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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