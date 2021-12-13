Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врач назвал главное последствие заражения омикрон-коронавирусом ● В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей ● Смертность не снижается: коронавирусная сводка по Крыму ● Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым ● Более двух десятков смертей за сутки: сводка о новых заражениях в Крыму
Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму
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На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Общее количество заболевших в регионе составило 124 143.
«Количество выздоровевших за сутки составляет 247 человек, за весь период – 114 200.
Скончались 23 человека за сутки, общее количество жертв пандемии достигло 3 917», - проинформировали в минздраве. Как ранее сообщалось, в Севастополе за минувшие сутки подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, скончались четыре человека.
Общее количество умерших пациентов с COVID в Севастополе – 1778.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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