Жители Феодосии попросили Путина защитить Золотой пляж от застройки

После первого обращения горожан к президенту городские власти решили создать охраняемую природную территорию, но, когда шумиха стихла, приостановили этот процесс.

Жители Феодосии записали второе видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить местный Золотой пляж от застройки. Соответствующий видеоролик опубликован в соцсетях.

В первый раз горожане обратились к главе государства еще летом 2019 года. Тогда они призвали его посодействовать сохранению пляжа, признанного одним из лучших в Крыму, и созданию там особо охраняемой природной территории – от села Береговое до поселка Приморский.

В декабре прошлого года, по словам активистов, горсовет Феодосии принял решение о создании ООПТ «Золотой пляж» с 1 сентября 2021 года.

«Более года, несмотря на семь заседаний комиссии по созданию ООПТ, администрацией Феодосии не предпринималось никаких действий по оформлению ООПТ», - констатируют феодосийцы.

При этом 26 ноября 2021 года местные депутаты приостановили реализацию принятого ранее решения о создании ООПТ до 1 января 2023 года. Объясняется это тем, что якобы необходима дополнительная экологическая экспертиза. При этом еще в прошлом году по заказу горадминистрации ОО «Биосфера» предоставило комплексное экологическое обоснование, а в октябре этого года была разработана концепция развития ООПТ «Золотой пляж». На эту работу, отмечают горожане, было потрачено около одного миллиона рублей.

Активисты уверены, что все дополнительные экспертизы можно проводить без остановки решения о создании ООПТ.

«Просим дать правовую оценку решению Феодосийского городского совета и защитить территории наших пляжей!», - обратились граждане.

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