За год в Крыму отловили сотню агрессивных собак

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В Крыму за 5 лет количество стерилизуемых животных сократилась вдвое. Это связано с тем, что за этот период произошел планомерный отход бездомных стерилизованных животных, которые не принесли потомство.

Для сравнения в 2017 году стерилизовали около 8 тыс. животных, в 2021 году количество составило 4 тыс. Об этом сообщила первый зампредседателя Госкомветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович.

«Наиболее гуманный и единственный способ регулирования численности животных без владельцев является стерилизация и возврата в прежнюю среду обитания.

В 2021 году отловили около 100 агрессивных животных. Часть социализируются и отправляются обратно в прежнюю среду обитанию или им находят владельцев. Те, кто не может социализироваться, остаются жить в приюте. В этом году экономия средств на стерилизации позволила выделить бюджет на отлов и содержание агрессивных животных в приюте», — отметила Лисовская-Чудинович.

Также зампредседателя добавила, что симферопольская администрация подала в правительство Крыма документы на передачу объекта недвижимого имущества — приют для животных на улице Крымская Правда из муниципальной собственности в государственную. Процедура находится в завершительной стадии и после чего, приют должны передать в ведомство Госкомветренарии и тогда он начнет активно работать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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