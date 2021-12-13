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Власть

Военные развернули автономный полевой лагерь в Крыму

18:48 понедельник, 13 декабря 2021
Военные развернули автономный полевой лагерь в Крыму

фото © Минобороны РФ/ ВКонтакте

Автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения АПЛ-500 для проведения учений в зимний период развернули на полигоне в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Данные лагеря были развернуты на территории девяти общевойсковых полигонов, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Северной Осетии и в Крыму. Военнослужащие имеют возможность без отрыва от учебного процесса проживать в комфортных условиях во время полевых выходов и учений», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что лагерь полностью автономен, оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами и дизель-генераторами. В помещениях лагеря размещены обогреватели и кондиционеры, которые поддерживают температуру как зимой, так и летом. Зимой стационарные обогреватели за три минуты прогревают палатку.

Также в состав АПЛ-500 входят столовая с необходимой мебелью, прачечный блок со стиральными и сушильными машинами, медицинский блок и места для обслуживания и стоянки учебно-боевой техники, которая используется на занятиях. Таким образом бытовые условия военнослужащих на учениях ничем не уступают условиям в местах постоянной дислокации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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