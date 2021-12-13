Власть
Ветку для запуска аэроэкспресса к аэропорту Симферополь начнут проектировать в 2022 году
Планируется, что поезда из аэропорта будут доставлять пассажиров до железнодорожного вокзала в Симферополе, а также на ЮБК, в Севастополь и Евпаторию. Само строительство запланировано на 2024-2025 годы.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
— Пока идет только предпроектная проработка. Проектирование ветки начнется в следующем году. Строить, я думаю, что это будет 2024-2025 год. Потому что еще нет проекта планировки, сложное пересечение. Надо проект планировки подготовить, чтобы понять маршрут трассы и какие сложности там возникают, — сказал Назаров.
Запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы полуострова и в Севастополь, власти Крыма предложили в 2019 году.
Предполагается, что железнодорожная станция будет расположена возле нового терминала аэропорта, пишет «КП-Крым.»
Аэропорт и существующую линию КЖД свяжет новый участок магистрали, протяженность которого составит 11 километров. Сейчас из аэропорта можно уехать только на автобусах и такси.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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