Ветку для запуска аэроэкспресса к аэропорту Симферополь начнут проектировать в 2022 году

Планируется, что поезда из аэропорта будут доставлять пассажиров до железнодорожного вокзала в Симферополе, а также на ЮБК, в Севастополь и Евпаторию. Само строительство запланировано на 2024-2025 годы.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

— Пока идет только предпроектная проработка. Проектирование ветки начнется в следующем году. Строить, я думаю, что это будет 2024-2025 год. Потому что еще нет проекта планировки, сложное пересечение. Надо проект планировки подготовить, чтобы понять маршрут трассы и какие сложности там возникают, — сказал Назаров.

Запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы полуострова и в Севастополь, власти Крыма предложили в 2019 году.

Предполагается, что железнодорожная станция будет расположена возле нового терминала аэропорта, пишет «КП-Крым.»

Аэропорт и существующую линию КЖД свяжет новый участок магистрали, протяженность которого составит 11 километров. Сейчас из аэропорта можно уехать только на автобусах и такси.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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