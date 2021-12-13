В Ялте 20-летний парень выкрал дорогой телефон из такси

С заявлением о краже смартфона стоимостью больше 50 тысяч рублей в полицию обратился 30-летний мужчина.

По горячим следам правоохранители задержали 20-летнего парня, который нашел гаджет в такси и присвоил его себе, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выяснилось, что заявитель возвращался домой на такси. Уже дома он обнаружил пропажу смартфона и понял, что телефон мог выпасть из кармана в авто. Определив круг лиц, пользовавшихся в момент совершения преступления услугами того же такси, оперативники задержали 20-летнего молодого человека, который и нашел гаджет», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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