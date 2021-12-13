Власть
В Украину не пропустили российскую певицу из-за поездок в Крым
фото © muz-tv.ru
Госпогранслужба не пропустила в Украину российскую певицу и блогера Марию Гусарову, известную под псевдонимом Mary Gu.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме Гусаровой, в Киев не пропустили гражданина России, который «связан с организацией и обеспечением выступлений певцов».
По данным пограничников, двое иностранцев прибыли в аэропорт «Борисполь» рейсом из Стамбула.
«Пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», – говорится в сообщении.
Россиянам отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года. Они покинули Украину, отправившись в обратном направлении.
Госпогранслужба не называет имен и фамилий нарушителей. В то же время российская певица Mary Gu сообщила в сториз Instagram, что ей запретили въезд в Украину.
«Концерт, который должен был состояться сегодня, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины», – сообщила Mary Gu.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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