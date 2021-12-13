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Власть

В Украину не пропустили российскую певицу из-за поездок в Крым

17:15 понедельник, 13 декабря 2021
В Украину не пропустили российскую певицу из-за поездок в Крым

фото © muz-tv.ru

Госпогранслужба не пропустила в Украину российскую певицу и блогера Марию Гусарову, известную под псевдонимом Mary Gu.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме Гусаровой, в Киев не пропустили гражданина России, который «связан с организацией и обеспечением выступлений певцов».

По данным пограничников, двое иностранцев прибыли в аэропорт «Борисполь» рейсом из Стамбула.

«Пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», – говорится в сообщении.

Россиянам отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года. Они покинули Украину, отправившись в обратном направлении.

Госпогранслужба не называет имен и фамилий нарушителей. В то же время российская певица Mary Gu сообщила в сториз Instagram, что ей запретили въезд в Украину.

«Концерт, который должен был состояться сегодня, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины», – сообщила Mary Gu.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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