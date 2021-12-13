Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Крым в тройке лидеров популярности у туристов на Новый год ● В Крыму «новогодний стол» подорожал на 15 процентов ● Почти два десятка елочных базаров откроются в Симферополе через неделю ● Отдыхать в Крыму стоит дороже, чем в Сочи или Турции ● Главная елка Ялты будет установлена через неделю на городской набережной
В Симферополе установили самую большую в Крыму елку
В пассажирском терминале международного аэропорта Симферополь установили 12-метровую новогоднюю елку.
Она считается самой высокой в Крыму из установленных в помещении. Елку украшает около 1000 игрушек и почти полкилометра гирлянд. В этом году елочные игрушки полностью обновили, заменив серебряные шары на разноцветные, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.
Новогодняя елка находится на первом этаже общедоступной зоны терминала возле стоек регистрации. Монтаж конструкции велся в течение двух дней. В аэропорту она будет радовать посетителей все новогодние и рождественские праздники.
«Монтаж праздничной елки выполняла группа промышленных альпинистов, входящих в состав дирекции по эксплуатации аэропорта. В крымской воздушной гавани промышленные альпинисты проводят все виды высотных работ, в том числе, по очистке остекленного фасада терминала, высотой до 35 метров», — уточнили в пресс-службе аэропорта.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым в тройке лидеров популярности у туристов на Новый год. Самыми популярными направлениями у российских туристов в новогодние праздники являются Краснодарский край, Крым и Абхазия.
В Крыму «новогодний стол» подорожал на 15 процентов. Близится Новый год, и сейчас самое время планировать праздничный бюджет, чтобы накрыть хороший стол и купить подарки близким. Но за уходящий год подорожали практически все продукты.
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