В Симферополе установили самую большую в Крыму елку

В пассажирском терминале международного аэропорта Симферополь установили 12-метровую новогоднюю елку.

Она считается самой высокой в Крыму из установленных в помещении. Елку украшает около 1000 игрушек и почти полкилометра гирлянд. В этом году елочные игрушки полностью обновили, заменив серебряные шары на разноцветные, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Новогодняя елка находится на первом этаже общедоступной зоны терминала возле стоек регистрации. Монтаж конструкции велся в течение двух дней. В аэропорту она будет радовать посетителей все новогодние и рождественские праздники.

«Монтаж праздничной елки выполняла группа промышленных альпинистов, входящих в состав дирекции по эксплуатации аэропорта. В крымской воздушной гавани промышленные альпинисты проводят все виды высотных работ, в том числе, по очистке остекленного фасада терминала, высотой до 35 метров», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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