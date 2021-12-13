В Симферополе школу для больных детей решили выселить из центра на пустынную окраину

В Симферополе объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство здания МБОУ С(к)ОШ «Злагода» на 350 мест.

Объявленная стоимость проекта – 9 млн 707 тыс руб.

Школа «Злагода» ( с украинского – «согласие») – специальная коррекционная общеобразовательная школа, там учатся не очень здоровые дети. С начала 1970-х годов она располагается в здании (дореволюционном, но построенном специально для школы) в центре города – на углу улиц Ленина и Ефремова. Туда без особых проблем могут добираться те, кто не очень уверенно ходит.

Под здание новой школы город выделил земельный участок в районе улицы Балаклавской – точного адреса он пока не имеет. Более того, точное положение участки и будущей школы не показывает даже публичная кадастровая карта, хотя кадастровый номер у участка есть. То есть, нет привязки к существующим домам, остановкам автобуса и прочим существующим в районе объектам. Как туда будут добираться дети с ограниченными возможностям – непонятно.

Заказчик проекта – Департамент капитального строительства администрации города Симферополя. Источник финансирования – городской бюджет на 2021-23 годы.

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