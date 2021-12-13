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Происшествия

В Севастополе задержаны охотившиеся на пенсионеров аферисты

12:05 понедельник, 13 декабря 2021
Севастополь

Продавцы окон и строители сколотили преступное сообщество.

Четверо преступников успели обмануть не менее 10 пожилых севастопольцев до того, как были задержаны полицией. Всего преступное сообщество присвоило не менее миллиона рублей граждан, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Схема, по которой действовали злоумышленники, была несложной. Один из них зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выступавший стороной в договорных отношениях с гражданами. Единственная в банде женщина отвечала за поиск потенциальных клиентов – раньше она занималась продажей пластиковых окон и имела большую клиентскую базу, оставшуюся с тех времен.

Мошенники специализировались на пожилых жителях города-героя. Получив предоплату под предлогом закупки стройматериалов, злоумышленники испарялись. Так продолжалось до тех пор, пока к каждому из них не заглянула объединенная «служба защиты прав потребителей» из сотрудников УМВД и Росгвардии. Выяснилось, что трое из четырех членов преступного сообщества уже знакомы – привлекались к ответственности, в том числе за кражи. Соответственно, на время расследования трое отправилось под стражу, а единственная пока несудимая – под домашний арест.

Пожилые люди в Севастополе очень часто становятся жертвами мошеннических действий. Так, жительницу осажденного Севастополя Алю Федоровну 1936 года рождения и ее мужа ветерана труда Рафаила Егоровича мошенники атакуют с 2014 года, раз за разом выманивая у пожилой пары сбережения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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