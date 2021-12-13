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Власть

В Севастополе снова останется только один роддом

10:20 понедельник, 13 декабря 2021
Севастополь

В Севастополе до конца года закроется на ремонт роддом №1, расположенный на проспекте Гагарина.

Об этом сообщили собеседники из числа сотрудников медучреждения. По информации некоторых из них, после ремонта роддом уже открывать не планируется, так как там почти не осталось врачей, и всех рожениц будут принимать в только что отремонтированном роддоме №2 на проспекте Генерала Острякова.

В департаменте здравоохранения эту информацию подтвердили лишь отчасти. Действительно, с открытием после капремонта роддома №2 на проспекте Генерала Острякова (десткий комплекс), постепенно будет завершаться прием пациенток в роддоме №1 — их и медперсонал переведут на комплекс, а сам роддом закроют на капитальный ремонт, подтвердили в пресс-службе горздрава.

«Таким образом, медицинская помощь по родовспоможению к концу года будет сосредоточена в роддоме на проспекте генерала Острякова. Штат сотрудников будет сохранен», — заверили там.

При этом, поспешили успокоить возможные волнения в ведомстве, все пациенты и медперсонал будут переведены в более комфортные условия. Новый роддом на проспекте Генерала Острякова соответствует современным правилам и стандартам оказания медпомощи, оснащен необходимым оборудованием с возможностью оказания помощи роженицам высокой группы риска и отделением реанимации новорожденных.

При этом слухи об окончательном закрытии роддома в Стрелецкой и проблемах с медперсоналом в горздраве опровергли — после завершения капремонта, медучреждение снова откроется и будет работать в прежнем режиме.

Правда, уточнить подробности и сроки капремонта учреждения не удалось: в горздраве отметили, что ремонтные работы в городе находятся в зоне ответственности департамента капстроя, в последнем сообщили, что никаких планов по ремонту первого роддома у них нет.

Напомним, открытие роддома №2 на проспекте Генерала Острякова запланировано на 20 декабря — с этой даты уже начнется прием пациентов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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