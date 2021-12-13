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Происшествия

В Севастополе раскрыта изощренная схема дистанционного мошенника из России

15:48 понедельник, 13 декабря 2021
Севастополь

Следователем Следственного управления УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Орловской области в совершении серии мошенничеств, совершенных дистанционным способом.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России в Севастополе.

«Ранее судимый за мошенничество 30-летний мужчина размещал в сети интернет заведомо ложные объявления о продаже строительных материалов по заниженным ценам на территории Севастополя. Реализуя свой преступный умысел, он заказывал стройматериалы у настоящего продавца и оформлял доставку к адресам позвонивших ему клиентов, которых убеждал внести предоплату до начала отгрузки. Схема раскрывалась, когда обманутый клиент собирался получить доставленный товар у водителя, но оказывалось, что строительные материалы не оплачены», – отметила пресс-служба.

Она уточнила, что злоумышленнику удавалось легко войти в доверие, поскольку ранее он работал в сфере торговли строительными материалами и разбирался в тонкостях этого бизнеса. С целью конспирации мошенник вел телефонные разговоры с чужих телефонных номеров, а добытые преступным путем деньги получал на банковскую карту своего знакомого, которого не посвящал в свою противоправную деятельность.

Сотрудниками полиции установлена и доказана причастность фигуранта к шести эпизодам мошенничества на территории Севастополя на общую сумму 133 тысячи рублей.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, а также возместил потерпевшим ущерб, причиненный в результате его противоправной деятельности.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

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