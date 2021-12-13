Происшествия
В Севастополе раскрыта изощренная схема дистанционного мошенника из России
Следователем Следственного управления УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Орловской области в совершении серии мошенничеств, совершенных дистанционным способом.
Об этом сообщила пресс-служба УМВД России в Севастополе.
«Ранее судимый за мошенничество 30-летний мужчина размещал в сети интернет заведомо ложные объявления о продаже строительных материалов по заниженным ценам на территории Севастополя. Реализуя свой преступный умысел, он заказывал стройматериалы у настоящего продавца и оформлял доставку к адресам позвонивших ему клиентов, которых убеждал внести предоплату до начала отгрузки. Схема раскрывалась, когда обманутый клиент собирался получить доставленный товар у водителя, но оказывалось, что строительные материалы не оплачены», – отметила пресс-служба.
Она уточнила, что злоумышленнику удавалось легко войти в доверие, поскольку ранее он работал в сфере торговли строительными материалами и разбирался в тонкостях этого бизнеса. С целью конспирации мошенник вел телефонные разговоры с чужих телефонных номеров, а добытые преступным путем деньги получал на банковскую карту своего знакомого, которого не посвящал в свою противоправную деятельность.
Сотрудниками полиции установлена и доказана причастность фигуранта к шести эпизодам мошенничества на территории Севастополя на общую сумму 133 тысячи рублей.
Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, а также возместил потерпевшим ущерб, причиненный в результате его противоправной деятельности.
Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.
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