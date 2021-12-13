Происшествия
В Крыму во время матча умер хоккеист
В Крыму во время матча скончался игрок хоккейной команды «Сарматы» Александр Фролов.
Об этом сообщается на сайте Ночной хоккейной лиги РК.
63-летнему спортсмену-любителю стало плохо после игровой смены, когда он вернулся на скамейку запасных.
«Медики скорой помощи, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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