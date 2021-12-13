Происшествия
В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку
фото © Pixabay
Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.
Детей доставили в ближайшую больницу, где девочка от полученных травм скончалась, рассказали в пресс-службе МВД Крыма.
Второй подросток с травмами в реанимации.Также правоохранители установили, что на момент ДТП у водителя имелись признаки опьянения.
«Краснолесье, ехал в Симферополь. Передо мной резко остановилась машина, «Нива» синего цвета. Она резко остановилась. Мне пришлось ее объезжать, чтобы не допустить столкновения. Дети переходили (дорогу – Ред.). После допустил столкновения со стоящим транспортным средством (…) Я выпил 50 граммов водки, буквально часа три назад. Но я трезвый», — рассказал правоохранителям виновник смертельного ДТП.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку
Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.
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