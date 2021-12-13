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Здоровье

В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию

14:58 понедельник, 13 декабря 2021
Ялта
В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию

фото © Новости Крыма

В Ялте проводят уникальную операцию по фаллопротезированию.

Операция идет в Ливадийской больнице. У пациента из-за онкологического заболевания пришлось удалить часть полового члена. Сейчас врачи восстанавливают не только орган, но его репродуктивную функцию.

Операцию проводят московские специалисты с помощью ялтинских медиков, сообщают «Вести. Крым».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Врач назвал главное последствие заражения омикрон-коронавирусом. Постковидный синдром в результате перенесенного коронавируса нового штамма обнаружит себя прежде всего в виде затяжного упадка сил.

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Здоровье
В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию

В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию

В Ялте проводят уникальную операцию по фаллопротезированию.

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