Здоровье
В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию
фото © Новости Крыма
В Ялте проводят уникальную операцию по фаллопротезированию.
Операция идет в Ливадийской больнице. У пациента из-за онкологического заболевания пришлось удалить часть полового члена. Сейчас врачи восстанавливают не только орган, но его репродуктивную функцию.
Операцию проводят московские специалисты с помощью ялтинских медиков, сообщают «Вести. Крым».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Новый день
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