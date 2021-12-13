В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию

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В Ялте проводят уникальную операцию по фаллопротезированию.

Операция идет в Ливадийской больнице. У пациента из-за онкологического заболевания пришлось удалить часть полового члена. Сейчас врачи восстанавливают не только орган, но его репродуктивную функцию.

Операцию проводят московские специалисты с помощью ялтинских медиков, сообщают «Вести. Крым».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму. На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.

Врач назвал главное последствие заражения омикрон-коронавирусом. Постковидный синдром в результате перенесенного коронавируса нового штамма обнаружит себя прежде всего в виде затяжного упадка сил.

В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пожилых людей. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет продлен в Крыму, также отменен для них льготный проезд, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.

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