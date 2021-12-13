В Крыму может появиться круизный поезд

фото © espanarusa.com

Железнодорожный туризм, в том числе организация чартерных туристических поездов — это еще одно перспективное направление как с точки зрения улучшения логистики и задействования мощностей КЖД и РЖД, так и создания новых турпродуктов, интересных прежде всего для семейного отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Уже сегодня можно путешествовать по маршрутам в достаточно комфортабельных современных ж/д составах, в купе со всеми удобствами. Такие маршруты от 2 до 7 дней предлагают компании-перевозчики, например, «Гранд Сервис Экспресс».

Об этом шла речь в ходе ВКС с министром курортов и туризма Республики Крым Вадимом Волченко и представителем «Гранд Сервис Экспресс», на котором обсуждались вопросы продвижения новых туристических маршрутов, повышения их доступности на поездах компании-перевозчика.

«По поручению Главы Республики Сергея Аксенова, прорабатываем варианты развития. Сейчас проводим серию встреч и консультаций по поводу организации железнодорожного туризма в Крыму для того, чтобы в большей степени использовать туристические возможности, которые дает Крымская железная дорога и, соответственно, железнодорожное сообщение», — отметил Вадим Волченко.

По его словам, сейчас есть современные ж/д составы, со всеми удобствами, в которых можно в течение длительного времени достаточно комфортабельно путешествовать по маршрутам.

Уже в ближайшее время компания готова предоставить к запуску серию маршрутов в Крым — это туры от 100 до 300 человек на регулярных поездах, которые стоят в расписании, и непосредственно круизный поезд, в котором туристы едут с остановками в крымских городах – Феодосия, Бахчисарай, Севастополь и в промежутках путешествуют по радиальным маршрутам.

Кроме того, на встрече с туркомпанией «Ретро-Туризм» министр обсудил возможность реализации новогоднего проекта – это чартерный поезд из Крыма в Великий Устюг – на родину Деда Мороза — с посещением городов Воронеж, Нижний Новгород, Великий Устюг, Кострома.

«Изюминкой этого проекта является использование ретротехники –настоящего паровоза. Также разрабатывается новый жд/маршрут выходного дня Симферополь-Сочи. Въездные и выездные туры с питанием и экскурсионной программой — близлежащие в Краснодар, Ростов и Сочи — как путешествие выходного дня, особенно актуальны в осенне-весенний период. И, в принципе, туры и перемещения по железной дороге – это интересно, их стоит развивать по всей стране. Очень многие крымские родители мечтают совершить со своими детьми путешествие на поезде», — отметил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Грозит ли Крыму «туристический бум» в сезоне-2022. Туристический поток в Крым в следующем курортном сезоне может превысить рекордные показатели этого года, высокий спрос на санаторно-курортный отдых в регионе сохраняется.

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях. Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.

Большинство крымских отелей рискуют с 1 января оказаться вне закона. В Крыму начали проверять отели и гостиницы на соответствие заявленным звездам.

Власти Ялты неожиданно решили заняться пляжами для подготовке к следующему сезону. Ялта начинает готовиться к курортному сезону 2022 года.