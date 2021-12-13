Происшествия
В газовый модуль в Симферопольском районе въехал автомобиль
В районе села Заречное Симферопольского района водитель легкового автомобиля Peugeot съехал с дороги и столкнулся с газовым модулем.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, к месту происшествия выехали пожарные, скорая и ГИБДД.
«Огнеборцы оказали содействие медицинским работникам. Кроме того, были приняты все необходимые противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадал один человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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