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Происшествия

В газовый модуль в Симферопольском районе въехал автомобиль

14:54 понедельник, 13 декабря 2021

В районе села Заречное Симферопольского района водитель легкового автомобиля Peugeot съехал с дороги и столкнулся с газовым модулем.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, к месту происшествия выехали пожарные, скорая и ГИБДД.

«Огнеборцы оказали содействие медицинским работникам. Кроме того, были приняты все необходимые противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал один человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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