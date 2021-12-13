В газовый модуль в Симферопольском районе въехал автомобиль

В районе села Заречное Симферопольского района водитель легкового автомобиля Peugeot съехал с дороги и столкнулся с газовым модулем.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, к месту происшествия выехали пожарные, скорая и ГИБДД.

«Огнеборцы оказали содействие медицинским работникам. Кроме того, были приняты все необходимые противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал один человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку. Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.

Избиваемая отцом девочка не смогла добиться защиты у чиновников. История подростка из Севастополя дошла до известных юристов, блогеров и правозащитников, и только потом ею заинтересовались соответствующие службы города.

В центре Симферополя произошло тройное ДТП. На перекрестке улиц Гоголя и Жуковского в Симферополе столкнулись «Дэу», «Хонда» и Митсубиси.

«Получаю 10 тысяч»: пенсионерка пытается выжить на крымской помойке. Пожилая женщина не ожидала, что незнакомый мужчина поможет ей деньгами.