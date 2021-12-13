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Культура

Умер режиссер культового фильма про Ялту

19:53 понедельник, 13 декабря 2021
Ялта
Умер режиссер культового фильма про Ялту

фото © Новости Крыма

В понедельник скончался известный российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Сергей Соловьев.

Об этом сообщают «Известия». Подробности пока не сообщаются.

Создатель легендарного фильма «Асса» ушел из жизни в 77 лет.

Сергей Александрович Соловьев родился 25 августа 1944 года, в городе Кемь, Карело-Финской ССР. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, в качестве режиссера дебютировал на «Мосфильме». Кроме «Ассы», ставшей в 90-х годах прошлого столетия символом перестройки, мастер создал картины «Станционный смотритель» (Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов), «Сто дней после детства«(«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, Берлинский кинофестиваль, Государственная премия СССР), «Спасатель» (Special Jury Citation, Венецианский кинофестиваль).

С 1987 года руководил объединением «Круг» при «Мосфильме», являлся профессором ВГИКа, членом жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Умер режиссер культового фильма про Ялту

Умер режиссер культового фильма про Ялту видео

В понедельник скончался известный российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России Сергей Соловьев.

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