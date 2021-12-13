Севастополю пообещали 250 млн рублей на поддержку здравоохранения

До конца 2021 года Севастополь получит 250 млн рублей на лечение пациентов, в том числе с COVID-19.

Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

В документе речь идет о выделении Минздраву России дополнительных средств, которые будут направлены в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования «в целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».

Деньги пойдут обеспечение должного лечения застрахованных пациентов, в том числе с подтвержденным ковидом и подозрением на него.

Согласно тому же документу соседняя Республика Крым получит на поддержку здравоохранения 583 млн рублей.

Всего регионам до конца года будет выделено 89 млрд рублей на эти цели.

Источником финансирования станет резервный фонд федерального правительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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