Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 19, в Одессе - 8, в Сочи - 14, в Турции - 19, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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