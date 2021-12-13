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Водный кризис

Проектирование опреснительной установки в Ялте так и не начато

12:58 понедельник, 13 декабря 2021
Ялта
Проектирование опреснительной установки в Ялте так и не начато

фото © Новости Крыма

Проектирование новой опреснительной установки для бесперебойного водоснабжения Ялты пока не начато.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

По его словам, в настоящее время «проведены предпроектные изыскания» и идет подбор площадки для строительства.

«Вопрос размещения пока открыт. Как только будет в ближайшей перспективе поставлена точка в этом вопросе, начнется проектирование», – сказал Назаров.

Строительство опреснительной станции в Ялте оценивается в 3 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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