Водный кризис
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Проектирование опреснительной установки в Ялте так и не начато
фото © Новости Крыма
Проектирование новой опреснительной установки для бесперебойного водоснабжения Ялты пока не начато.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
По его словам, в настоящее время «проведены предпроектные изыскания» и идет подбор площадки для строительства.
«Вопрос размещения пока открыт. Как только будет в ближайшей перспективе поставлена точка в этом вопросе, начнется проектирование», – сказал Назаров.
Строительство опреснительной станции в Ялте оценивается в 3 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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