Поезда в Крым теперь ходят быстрее

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С сегодняшнего дня поезда по направлению Санкт-Петербург—Севастополь и Москва—Симферополь будут ходить быстрее. Время в пути сократиться на 5 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд №7/8 Петербург – Севастополь сразу после запуска в 2019 году имел время в пути около 43 часов. В новом расписании он идет почти на пять часов быстрее. Теперь он не имеет долгих технических остановок между Петербургом и Москвой. И больше не будет смены направления движения и заезда на станцию Мичуринск-Уральский.

Похожие изменения ждут и поезд №27/28 Москва – Симферополь. От Москвы до Тамани и обратно она будет идти под одним локомотивом без смены направления движения и без долгих стоянок. Из маршрута исключены заезды в Мичуринск-Уральский и на разъезд 9 км. Время в пути вместо 33-34 часов (так было в 2019 году) сокращено до 27-28 часов и теперь соответствует номеру поезда.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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