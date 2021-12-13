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Власть

Подпитываемое деньгами благоустройство Симферополя вызвало шквал возмущения

10:41 понедельник, 13 декабря 2021
Симферополь
Подпитываемое деньгами благоустройство Симферополя вызвало шквал возмущения

фото © Злой крымчанин

Есть мнение, что Собянину пора узнать, как в столице Крыма тратят выделяемые правительством Москвы средства.

Пользователи соцсети крайне возмущены тем, что власти Симферополя называют словами «ремонт» и «благоустройство». Люди фотографируют отремонтированные дорожки во дворах и негодуют в комментариях.

«Ужас какой! Это ремонт двора? Это пародия на ремонт…! Совсем (обнаглели), людей ни во что не ставят, не слепые же все», - написала пользователь соцсети ВКонтакте Елена Погорелова в сообществе «Злой крымчанин».

«Сколько не дай, все будет мало», - считает Элла Арикова.

«Это что так мамы с колясками в жару груженные с магазинов гоняют?» - в шутку спросил о причине состояния дорожек Асхат Наркулов.

«Фото (нужно) отослать на сайт президента!» - считает Вера Скоморохова. «Лучше тогда Собянину (мэру Москвы – прим.). Пусть знает куда его деньги деваются», - ответил ей Алим Менситов.

«А почему местные жители молчат и не пишут в прокуратуру?» - удивился Александр Макаренко.

Напомним, московское правительство снова выделило Крыму средства на благоустройство общественных территорий. На этот раз регион получит почти 15 миллиардов рублей. Помимо благоустройства, на эти средства планируется купить новый общественный транспорт, коммунальную и медицинскую технику, а также модульные конструкции для возведения больниц.

Ранее стало известно, что благоустройство площади Куйбышева в Симферополе, результаты которого были высмеяны местными жителями, обошлось в 68 миллионов рублей.

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