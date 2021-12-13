Власть
Персонал школ Ялты отработал на учениях два сценария чрезвычайных ситуаций
Персонал школ ялтинского региона отработал на антитеррористических учениях действия при нападении посторонних лиц и обнаружении подозрительных предметов.
Об этом сообщил начальник департамента образования и молодежной политики администрации города Ренард Кутковский.
«На практическом семинаре в реальной обстановке были отработаны совместные действия сотрудников охранного предприятия, руководителя и коллектива образовательной организации, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей во время учебного процесса», – подчеркнул он.
При этом начальник департамента уточнил, что в практической части семинара были отработаны два сценария чрезвычайной ситуации – нападение неизвестного на учреждение образования и обнаружение постороннего предмета на его территории.
По информации руководителя сферы образования Ялты, в этом году из муниципального бюджета направлено около 41 млн рублей на установку камер видеонаблюдения в местных учебных заведениях. Он также напомнил, что с 1 сентября 2021 года все образовательные организации городского округа находятся под охраной специализированных учреждений. «На эти цели было выделено 18 млн рублей», – добавил Кутковский.
Он также обратил внимание, что, по данным начальника управления комплексной безопасности министерства образования Республики Крым Ларисы Ищенко, принявшей участие в семинаре, инженерно-техническая укрепленность образовательных организаций Ялты достигает 90% – самый высокий процент среди всех городов полуострова, в то время как в целом по Крыму этот показатель составляет 64%.
«После завершения семинара-практикума было принято важное решение: дважды в год в школах и детских садах будут проводиться аналогичные практические занятия с привлечением родительской общественности, чтобы учителя, дети и родители четко понимали алгоритм действий в той или иной ситуации», – отметил начальник департамента.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Учеников керченского колледжа кормили запрещенными продуктами. Прокуратура выявила нарушения при организации питания учащихся Керченского морского технического колледжа.
В Крыму педагога с 30-летним стажем сделали бомжом. Вопиющий случай нарушения жилищных прав произошел в поселке Зуя Белогорского района. Педагога с многолетним стажем Лутфие Ильясову выгнали из жилья, купленного по программе обустройства депортированных, пишет «Крымская газета».
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной. В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.
Школьники в Севастополе ушли на «удаленку»: карантин объявлен в 21 классе. На дистанционный режим обучения в Севастополе переведен 21 класс, соответствующее решение принято из-за выявления очагов коронавируса в образовательных учреждениях.
В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку
Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.
Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.
Избиваемая отцом девочка не смогла добиться защиты у чиновников
История подростка из Севастополя дошла до известных юристов, блогеров и правозащитников, и только потом ею заинтересовались соответствующие службы города.
Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым
На пропускных пунктах придется заполнять анкеты и делать дополнительный ПЦР-тест.
вчера
Опять дожди: в Крым идет балканский циклон
20 часов назад
В центре Симферополя произошло тройное ДТПфото
19 часов назад
В Крыму может появиться круизный поезд
Железнодорожный туризм, в том числе организация чартерных туристических поездов — это еще одно перспективное направление как с точки зрения улучшения логистики и задействования мощностей КЖД и РЖД, так и создания новых турпродуктов, интересных прежде всего для семейного отдыха.