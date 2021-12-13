Персонал школ Ялты отработал на учениях два сценария чрезвычайных ситуаций

Персонал школ ялтинского региона отработал на антитеррористических учениях действия при нападении посторонних лиц и обнаружении подозрительных предметов.

Об этом сообщил начальник департамента образования и молодежной политики администрации города Ренард Кутковский.

«На практическом семинаре в реальной обстановке были отработаны совместные действия сотрудников охранного предприятия, руководителя и коллектива образовательной организации, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей во время учебного процесса», – подчеркнул он.

При этом начальник департамента уточнил, что в практической части семинара были отработаны два сценария чрезвычайной ситуации – нападение неизвестного на учреждение образования и обнаружение постороннего предмета на его территории.

По информации руководителя сферы образования Ялты, в этом году из муниципального бюджета направлено около 41 млн рублей на установку камер видеонаблюдения в местных учебных заведениях. Он также напомнил, что с 1 сентября 2021 года все образовательные организации городского округа находятся под охраной специализированных учреждений. «На эти цели было выделено 18 млн рублей», – добавил Кутковский.

Он также обратил внимание, что, по данным начальника управления комплексной безопасности министерства образования Республики Крым Ларисы Ищенко, принявшей участие в семинаре, инженерно-техническая укрепленность образовательных организаций Ялты достигает 90% – самый высокий процент среди всех городов полуострова, в то время как в целом по Крыму этот показатель составляет 64%.

«После завершения семинара-практикума было принято важное решение: дважды в год в школах и детских садах будут проводиться аналогичные практические занятия с привлечением родительской общественности, чтобы учителя, дети и родители четко понимали алгоритм действий в той или иной ситуации», – отметил начальник департамента.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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