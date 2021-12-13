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Власть

Новую ВПП в аэропорту Симферополя обещают открыть летом 2022 года

11:42 понедельник, 13 декабря 2021
Симферополь
Новую ВПП в аэропорту Симферополя обещают открыть летом 2022 года

фото © Новости Крыма

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Симферополя начнет работать во второй половине 2022 года.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

«Эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы будет возможна со второй половины года. Июль следующего года», – сообщил он.

В рамках ФЦП в аэропорту Симферополя ведется строительство второй взлетно-посадочной полосы. Проект предусматривает удлинение существующей старой полосы с 2,7 тыс метров до 3,2 тыс метров. Полоса сконструирована с учетом максимально комфортного уклона для взлета и посадки самолетов. Поэтому на некоторых участках пришлось сформировать земляное полотно толщиной до 12 метров.

Ширина бетонной части ВПП составит 45 метров, а с учетом обочин с асфальтобетонным покрытием – 60 метров. Бетон на полосе и асфальт на обочине укладывают на несколько слоев щебня и песчано-гравийной смеси общей толщиной 90 см. Бетонное покрытие полосы формируется в два слоя. Толщина верхнего слоя высокопрочного марочного бетона достигнет 30 см, а нижнего – 45 см. На монолитном бетонном покрытии формируют деформационные швы, которые разделят полосу на плиты размерами 7,5 на 7,5 метров.

Предусмотрена также установка новой радиомаячной системы, светосигнального оборудования высшей категории ИКАО (IIIА). Вдоль всей ВПП будет расположена магистральная рулежная дорожка. Она позволит воздушным судам быстро освобождать полосу после приземления. Кроме того, будет оборудован новый пассажирский перрон с площадкой противообледенительной обработки самолетов и соединительные рулежные дорожки. Перрон примыкает к новому терминалу.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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