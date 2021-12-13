Власть
Мусор в Севастополе могут перестать вывозить вообще
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Вывоз мусора в Севастополе, и без того неидеальный в силу объективных и субъективных причин, может оказаться еще более затрудненным. Региональный оператор ООО «Благоустройство города «Севастополь» год от года ухудшает свое финансовое состояние, и к 2021 году находится в угрожающем состоянии.
Об этом говорится в материалах проверки ООО «БГС» и департамента городского хозяйства, которую проводила Контрольно-счетная палата Севастополя.
СМИ смогли ознакомиться с отдельными выводами проверки, которые согласуются с другими неутешительными данными организационно-технического характера, озвученными ранее.
Финансовое состояние ООО «БГС», акционером которого выступает правительство Севастополя, характеризуется низкой прозрачностью, весьма условным планированием и значительными убытками. Так, объем даже плановой необходимой выручки ООО «Благоустройство города «Севастополь», принятой при утверждении единого тарифа на 2020 год, не дотягивает до необходимого уровня около 5 миллионов рублей.
Фактические расходы ООО «БГС» за 2019 год превысили плановые не менее чем на 40 миллионов рублей.
Объем мусора, который по факту вывозится силами мусорного оператора, в 2019-2020 гг постоянно падает. В 2019 году отклонение от плана превысило 100 тыс. тонн, в 2020 году отклонение составило более 193 тыс. тонн.
Такое расхождение, предупреждает КСП, негативно сказывается на финансовом балансе предприятия – для вывоза мусора приходится все чаще привлекать арендованную спецтехнику, за которую надо платить деньги. В 2020 году количество перевозок арендованной техникой выросло на 50%. Основная причина – ухудшение состояния собственной техники ООО «БГС» и участившиеся ремонты.
Вполне логично, что у ООО «БГС» растут долги. За 2020 года кредиторская задолженность увеличилась более чем на 30% и на 47 млн рублей, составляя в абсолютных цифрах свыше 182 млн рублей. Показатель просроченной кредиторской задолженности за 2020 год увеличился вдвое по сравнению с началом этого же года.
В 2019-2020 года к ООО «БГС» было подано не менее 35 исков о взыскании тех или иных задолженностей на общую сумму 490,5 млн рублей. Объективным фактором, негативно влияющим на финансовые показатели предприятия, оказывается снижение платежной дисциплины потребителей – за вывоз мусора севастопольцы стали платить менее охотно. Несмотря на работу по взысканию долгов с населения, задолженность растет год от года.
Кроме того, на регоператоре «повисли» дополнительные услуги, которые ООО оказало правительству Севастополя, в первую очередь по требованию департамента городского хозяйства. В связи с этим, говорится в материалах проверки, внимание департамента было обращено на недопустимость неправомерного издания распорядительных актов, в том числе отдельных поручений. Например, в 2019 году региональным оператором выполнены работы без возмещения фактически понесенных затрат более чем на 12 млн рублей.
Проведенный анализ вероятности банкротства ООО «Благоустройство города «Севастополь» позволяет сделать вывод о достаточно высокой вероятности наступления такого события, говорится в материалах проверки. Главными проблемами ООО «БГС» остается ежегодный рост непокрытого убытка с одновременным ростом кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
В ООО «БГС», со своей стороны, напомнили, что главным акционером предприятия является департамент городского хозяйства, и переадресовали вопросы о видении будущего предприятия туда.
В департаменте городского хозяйства подтвердили, что основной причиной возникновения дебиторской задолженности ООО «БГС» является несвоевременная оплата услуг по обращению с ТКО со стороны граждан и юридических лиц. А также пандемия, спровоцировавшая снижение платежеспособности граждан.
Спасают ООО «БГС» всем миром. Минприроды РФ дало поручение компании «Российский экологический оператор» выделить федеральную субсидию для поддержания деятельности региональных операторов, в том числе и в Севастополе. В 2020-м году Севастополю был предоставлен трансферт на сумму в 40,282 млн рублей, а в 2021-м правительство Севастополя выделило еще 4,9 млн руб.
Текущая задолженность физических лиц перед ООО «БГС» была в основном сформирована за период с 2017 года, и составляет к настоящему моменту 174,89 млн., задолженность юридических лиц – 59,2 млн. ООО «БГС» ведет работу по взысканию задолженности, в том числе, проработан механизм привлечения к административной ответственности через структуры УМВД. В частности, удалось снизить число лицевых счетов с долгами на 41% – с 69,5 тыс шт. до 40,8 тыс. шт.
В тексте использованы материалы: Форпост
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