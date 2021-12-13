Мигрантам с детьми и собаками в Севастополе проще, чем в Москве

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Севастопольцы лояльны к мигрантам, квартирантам с детьми и животными, но есть нюансы.

Рынок аренды жилья в городе-герое выделяется своей спецификой. Снять квартиру на длительный срок во время туристического сезона, который начинается в конце весны и заканчивается в начале осени, довольно проблематично. Более того, даже если договориться о длительной аренде в межсезонье, многие арендодатели предупреждают о повышенной ставке в летние месяцы. Не устраивает — двери открыты.

Если добавить к этому особенности, которые характерны для многих других городов России — нежелание сдавать жилье семьям с детьми, владельцам домашних животных, приезжим на заработки жителям Центральной Азии и юга России, картина для потенциальных квартиросъемщиков вырисовывается не самая радужная.

Журналисты решили выяснить, так ли все печально с арендой жилья в Севастополе.

«Мы с парнем летом снимали жилье посуточно в гостевом доме на Северной стороне. Вариант был недорогой, но очень неудобный — без кондиционера и с санузлом, который приходилось делить с другими жильцами. В какой-то момент, не выдерживая жары, мы решили найти нормальную квартиру для долгосрочной аренды. Все попытки оказались тщетными — от слова „совсем». На весь Севастополь было всего несколько очень дорогих квартир. В итоге только в конце сентября нам удалось найти реально неплохую квартиру почти в центре и за приемлемые деньги», — рассказала ForPost Ирина из Санкт-Петербурга.

Проблему с предложением квартир в высокий сезон подтвердила и местный риелтор Наталья.

«До октября квартир для долгосрочной аренды почти не было. Те, что появлялись, разлетались как горячие пирожки. Я не успевала давать объявление, как выстраивалась очередь. Обычно квартира сдавалась сразу в течение нескольких часов. Многие люди просили меня сообщить, если появится хороший вариант, иногда я даже объявление не давала, чтобы им помочь», — подчеркнула она.

По словам президента ассоциации риелторов «Недвижимость Севастополя» и вице-президента Российской гильдии риелторов Григория Апресова, дефицит предложений квартир в туристический сезон объясняется желанием собственников жилья заработать на посуточной аренде, которая приносит им более высокие доходы.

«Это фактически гостиничный уровень бизнеса», — сказал Апресов.

Впрочем, бывают собственники квартир, которые не поднимают стоимость на лето. С такими владельцами жилья стараются сохранять деловые отношения как можно дольше.

Во многих городах России, в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, часто можно встретить арендодателей, которые не хотят сдавать жилье людям с детьми или животными, а также гастарбайтерам и жителям южных регионов России. В Севастополь такие арендодатели также есть.

«К примеру, если в квартире сделан хороший ремонт, то понятно, что человек опасается, что дети разрисуют обои или что-то испортят. То же касается и животных. Но ведь многие и не против таких жильцов. В конце концов, договориться тоже можно — например, внести большую залоговую сумму. Арендодатели на это иногда соглашаются», — отметил Апресов.

Впрочем, бывает и наоборот. Севастополец Игорь, который решил сдать в аренду квартиру матери, рассказал ForPost, как жильцы не захотели заселяться из-за того, что раньше в доме жила кошка.

«Квартира на Гоголя — фактически в центре. Из-за того, что там нет никакого особого ремонта, цену поставил не очень высокую. Сразу пришла молодая пара, их все устроило, и мне они тоже понравились. Мы начали заключать договор, и вдруг парень говорит: „Тут жила кошка, я чувствую». У него оказалась аллергия. А кошка и правда жила, но кто бы мог о таком подумать, в объявлении об аренде я, конечно, не давал этой информации. Они уже даже собрались уходить, расстроились очень. Но тогда мы решили, что они попробуют пожить пару дней, посмотрят, как он себя будет чувствовать, и если не смогут жить, то оплатят только эти дни. Ничего, живут уже полгода, и все хорошо», — поделился собеседник.

Насчет гастарбайтеров, по словам Апресова, у жителей резкого негатива к ним нет.

«Конечно, бывают ситуации, когда снимают квартиру для двоих строителей, а фактически селится целая бригада каких-нибудь восточных мужчин, которые там живут по своим традициям. Естественно, арендодатели не хотят сталкиваться с таким. Но если с точки зрения национальной, то в Севастополе очень толерантно к этому относятся. Национальный вопрос у нас никогда жестко не стоял, как, допустим, в Москве», — сказал президент ассоциации риелторов.

Апресов подчеркнул, что в Севастополе могут найти нормальное жилье и мигранты, и семьи с детьми, и любители животных. Другое дело, что поиски могут занять неопределенное время. Но здесь ничего не поделать — такая особенность Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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