Власть
Культурный кластер в Севастополе частично перепроектировали
Специалистами были учтены выявленные археологические объекты.
Участок строительства музейного комплекса на мысе Хрустальном был изменен проектировщиками из-за выявленных на его территории археологических объектов. Об этом журналистам рассказал представитель фонда «Национальное культурное наследие» при правительстве Севастополя Сергей Волков.
«Когда начались земляные работы и был вскрыт достаточно большой пласт земли, – под ним была обнаружена археология. Поэтому по настоятельной просьбе губернатора города Севастополя Михаила Развожаева проектанты перепланировали этот состав, и музейный комплекс был поднят снизу и будет строиться на этом месте», – объяснил представитель заказчика.
На прежнем участке, расположенном ближе к скверу 300-летия Российского флота, в прошлом году начались археологические работы, а для строительства музейного комплекса было выделено место через дорогу от будущего театра оперы и балета.
«Объекты, обнаруженные в 2020 году, на территории предыдущего расположения музейного комплекса частично законсервированы, частично подготовлены для музеефикации – те, которые в достаточно хорошем состоянии находятся, выше отметки земли. стены форта Меньшикова, торговые ряды и складской сарай», – рассказал заместитель директора ООО «Археология Крыма» Артем Кречин.
Сейчас специалисты ведут работы на ранее не изученной территории выявленного объекта культурного наследия «Форт Меньшиков». Результаты изысканий, по словам Кречина, будут учтены при дальнейших работах по созданию музейного комплекса.
Эту информацию подтвердил глава подрядной организации АО «АРГО» Константин Хомяков. Строительство объекта, по его словам, начнется только после доработки проекта, включающей новые археологические данные.
Напомним, ранее на территории мыса Хрустального были обнаружены античные печи для производственного обжига, датируемые IV – первой четвертью III века до нашей эры, остатки 8-й батареи 7-го бастиона, а также остатки так называемых «птичьих рядов» – рынка конца XIX – начала XX века.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Инвесторы обещают вложить средства в капитальный ремонт главной площади Ялты. Первый этап капитального ремонта главной площади Ялты – Советской – начнется в следующем году.
Улицам Симферополя вернут царские названия. В столице республики снова появятся Екатерининская и Потемкинская улицы.
В Крыму опять заговорили про слияние с Севастополем. Республика Крым и Севастополь должны быть единым субъектом Российской Федерации, но на сегодняшний день такое объединение точно не поддержат севастопольские власти, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
В Крыму начали сносить атомную станцию. Планируется, что работы завершатся до 31 декабря 2022 года - станцию целиком сровняют с землей.
В Крыму пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку
Вчера вечером в селе Краснолесье водитель автомобиля «Акура MDX» наехал на двух детей – мальчика и девочку 2008 года рождения, которые шли по обочине справа, по ходу движения транспорта.
Жуткие цифры: сколько человек COVID-19 умерло за сутки в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции, скончались еще 23 человека.
Избиваемая отцом девочка не смогла добиться защиты у чиновников
История подростка из Севастополя дошла до известных юристов, блогеров и правозащитников, и только потом ею заинтересовались соответствующие службы города.
Власти ужесточили требования к украинцам при въезде в Крым
На пропускных пунктах придется заполнять анкеты и делать дополнительный ПЦР-тест.
вчера
Опять дожди: в Крым идет балканский циклон
20 часов назад
В центре Симферополя произошло тройное ДТПфото
19 часов назад
В Крыму может появиться круизный поезд
Железнодорожный туризм, в том числе организация чартерных туристических поездов — это еще одно перспективное направление как с точки зрения улучшения логистики и задействования мощностей КЖД и РЖД, так и создания новых турпродуктов, интересных прежде всего для семейного отдыха.