Культурный кластер в Севастополе частично перепроектировали

Специалистами были учтены выявленные археологические объекты.

Участок строительства музейного комплекса на мысе Хрустальном был изменен проектировщиками из-за выявленных на его территории археологических объектов. Об этом журналистам рассказал представитель фонда «Национальное культурное наследие» при правительстве Севастополя Сергей Волков.

«Когда начались земляные работы и был вскрыт достаточно большой пласт земли, – под ним была обнаружена археология. Поэтому по настоятельной просьбе губернатора города Севастополя Михаила Развожаева проектанты перепланировали этот состав, и музейный комплекс был поднят снизу и будет строиться на этом месте», – объяснил представитель заказчика.

На прежнем участке, расположенном ближе к скверу 300-летия Российского флота, в прошлом году начались археологические работы, а для строительства музейного комплекса было выделено место через дорогу от будущего театра оперы и балета.

«Объекты, обнаруженные в 2020 году, на территории предыдущего расположения музейного комплекса частично законсервированы, частично подготовлены для музеефикации – те, которые в достаточно хорошем состоянии находятся, выше отметки земли. стены форта Меньшикова, торговые ряды и складской сарай», – рассказал заместитель директора ООО «Археология Крыма» Артем Кречин.

Сейчас специалисты ведут работы на ранее не изученной территории выявленного объекта культурного наследия «Форт Меньшиков». Результаты изысканий, по словам Кречина, будут учтены при дальнейших работах по созданию музейного комплекса.

Эту информацию подтвердил глава подрядной организации АО «АРГО» Константин Хомяков. Строительство объекта, по его словам, начнется только после доработки проекта, включающей новые археологические данные.

Напомним, ранее на территории мыса Хрустального были обнаружены античные печи для производственного обжига, датируемые IV – первой четвертью III века до нашей эры, остатки 8-й батареи 7-го бастиона, а также остатки так называемых «птичьих рядов» – рынка конца XIX – начала XX века.

В тексте использованы материалы: Форпост

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