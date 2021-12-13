Общество
Крыму предрекли теплые зимы перед «ледниковым» периодом
фото © Новости Крыма
Пока в некоторых регионах России свирепствуют холода, в Крыму ждать сильных морозов и обильных осадков не приходится. Температура воздуха на полуострове в ближайшие месяцы будет выше климатической нормы.
Об этом рассказал крымский климатолог Владимир Рябов.
В этом году первый снег в Крым пришел по расписанию, 1 декабря. А уже через неделю в Симферополе был установлен новый температурный рекорд за весь период метеонаблюдений — воздух прогрелся до 21,4 градуса.
Такие резкие перемены погоды, причина которых — глобальное потепление, и дальше будут наблюдаться на полуострове, а отсутствие затяжных морозов и вовсе может стать новой нормой для региона, считает Владимир Рябов.
«Процесс глобального потепления продолжается, и этот декабрь в Крыму тому подтверждение: он уже на несколько градусов теплее обычного. Среднемесячные температуры в январе и феврале также будут положительными, от +1 до +3 градусов», — говорит климатолог.
Но радоваться, что зимы всегда будут такими, не стоит: на смену потеплению может прийти глобальное похолодание. Все дело в активности Солнца. По словам ученых, в последние 20 лет астрофизики фиксируют на нем слишком мало пятен, а это может сильно повлиять на изменение климата на Земле.
Астрофизики не исключают, что нас ждет повторение малого ледникового периода, наблюдавшегося в XVII веке, когда всю Европу накрыли суровые зимы, пояснил заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории Юрий Цап.
«Сейчас активность солнца заметно падает, пятен достаточно мало по сравнению с предыдущими циклами. Есть вероятность, что средняя температура атмосферы земного шара в ближайшее время будет понижаться, и это может привести к минимуму Маундера, наблюдавшемуся с 1645 по 1715 год, когда в Лондоне даже замерзла река Темза», — предположил он, добавив, что при таком сценарии уже в ближайшие десятилетия зимы в Крыму могут стать более продолжительными и холодными.
Интересный факт. Самая низкая температура в Крыму была зарегистрирована в 2012 году в пгт Нижнегорском — 36 градусов мороза. А самой выдающейся крымские синоптики считают зиму 1985 года, когда полуостров на две недели сковали морозы от -15 до -22 градусов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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