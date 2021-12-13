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Крымчан по ночам пугают уличные пьяницы
фото © bloknot-novorossiysk.ru
Коронавирусная безысходность заставляет многих хвататься за бутылку.
Жители крымского полуострова заметили пугающую тенденцию: с наступлением темного времени суток на улицах городов появляется множество асоциальных элементов. В основном речь идет о любителях горячительных напитков.
Больше всего негативных эмоций пьяницы вызывают у прекрасной половины человечества. Не в силах больше наблюдать удручающие вечерние картины одна из жительниц курортной столицы Крыма решила озвучить проблему в Сети.
«Откуда в Ялте, в темное время суток столько пьяных мужчин? Ночью становится страшно выходить гулять одной. А раньше такого не было! Я не имею ввиду Пушкинскую, а спальные районы — Красноармейская, Щербака, Строителей. Откуда они появились в таком количестве?», — задала она вопрос подписчикам одного из пабликов в ВК, допустив, что любителями расслабиться с помощью алкоголя могут быть и гости полуострова.
На пост ялтинки откликнулись многие, и большинство, кстати, поддержало негодование автора.
«В Симферополе обстановка не лучше. Много лиц неизвестного происхождения даже в старом городе. У нас подрастающее поколение и пожилые люди уже боятся вечером выйти на улицу без мужского сопровождения», — написал один из комментаторов.
На протяжении многих лет в России употребление алкоголя неуклонно снижалось — до недавнего времени. Наметившийся рост потребления хронологически совпадает с началом пандемии, и это явно не случайность, считает психолог Виктория Мартюшева.
«За время пандемии произошли слишком резкие перемены в обществе. Многие предприятия закрылись, люди потеряли работу. У многих обострилось чувство экзистенциальной тревоги, неуверенности в завтрашнем дне, небезопасности будущего. Для кого-то алкоголь стал единственным способ сбежать от всего этого, забыться», — пояснила собеседница.
Кроме этого изменились и форматы досуга. С одной стороны, из-за локдаунов, каникул и массового перехода на удаленку у людей стало больше свободного времени. С другой стороны, многие традиционные способы отдыха — путешествия, концерты, рестораны — сегодня использовать или сложно, или вовсе невозможно. В итоге освободившаяся ниша стала заполняться соцсетями, сериалами, компьютерными играми… И выпивкой.
«В целом, ситуация, когда не надо ежедневно ходить на работу, способствует расслаблению. Если раньше многие употребляли алкоголь только в выходные, то сейчас это происходит гораздо чаще, поскольку нерабочих дней у многих стало больше, а внешнего контроля — меньше», — рассудила психолог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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